Mehr Lkw auf Deutschlands Straßen

Die Zahl der Lastkraftwagen auf deutschen Autobahnen legt weiter zu und deutet auf eine fortschreitende Konjunkturerholung hin. Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen stieg von Juni auf Juli saisonbereinigt um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit setzt sich der Trend der Vormonate fort.



Doch ist der Verkehr noch nicht auf Vorkrisenniveau: Dies zeigt der Vergleich zum Februar - dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Coronapandemie. Gegenüber diesem Monat lag die Lkw-Maut-Fahrleistung im Juli um 4,7 Prozent niedriger. "Da die Lkw-Fahrleistung in engem Zusammenhang mit der Industrieproduktion in Deutschland steht, gibt der Index frühe Hinweise zur Konjunkturentwicklung im Juli 2020", erklärten die Wiesbadener Statistiker.



Die Wirtschaft war im zweiten Quartal wegen der Coronakrise im Rekordtempo eingebrochen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von April bis Juni um 10,1 Prozent zum Vorquartal. Für den Sommer wird mit einer kräftigen Erholung gerechnet.