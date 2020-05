Corona-Krise

07.05.2020 12:48

Österreichische Forscher simulieren Versorgungsketten

Ein Josef Ressel Zentrum an FH Oberösterreich, Campus Steyr, beschäftigt sich mit der Visualisierung von Veränderungen in Wertschöpfungsnetzwerken nahezu in Echtzeit. In der Corona-Krise arbeiten die Experten mit dem Covid-Krisenstab zusammen.