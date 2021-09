So können offene Wechselcontainer schnell verschlossen werden

Ellermann hat mit Quick Top eine neu entwickelte Abdeckung von offenen Wechselcontainern vorgestellt. Das System wird manuell und immer von Boden aus bedient, selbst wenn der Wechselcontainer auf einem Transportfahrzeug steht. Eine akkuelektrische Version sei in Vorbereitung, heißt es aus dem Unternehmen.

Durch ein Umlenkgetriebe ist Quick Top in jeder Stellung der beiden Abdeckklappen selbstsichernd und verhindert so Schäden oder Unfälle mit Personen. Dadurch entfällt auch das Anbringen von zusätzlichen Sicherungen oben an der Abdeckung im geschlossenen wie im geöffneten Zustand.

Bei den Abmessungen bleibt das Abdecksystem innerhalb der Containerabmessungen. Lediglich im Arbeitsgang benötigt Quick Top entsprechenden Bewegungsraum für die Klappen. Der Hersteller Ellermann in Ganderkesee kombinierte dabei ein geringes Eigengewicht und eine hohe Effizienz der Ausrüstung durch einen schnellen Arbeitsablauf. Quick Top ist nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand nachrüstbar.

Im Transportzustand wird die freie Sicht des Fahrers, auch nach hinten nicht eingeschränkt. Noch bedeutender ist der Unfallschutz für den Fahrer gegenüber dem manuellen Anbringen bzw. dem späteren wieder Abnehmen von Abdecknetzen oder ähnlichem auf dem Wechselbehälter.