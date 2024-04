Die Integration von AMR in industrielle Prozesse birgt ein erhebliches Potential für Innovation und Produktivitätssteigerung. Dieser Fortschritt erfordert jedoch eine Anpassung und Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz sowie einen verbesserten Schutz gegenüber Cyber-Bedrohungen. Unternehmen sind gefordert, fortschrittliche Technologien zu implementieren, um ein hohes Maß an Sicherheit sicherzustellen. Der zukünftige Erfolg von AMR wird maßgeblich von der Effektivität dieser Sicherheitsmaßnahmen abhängen, was auf einen neuen Abschnitt der Innovation und Sicherheit in der industriellen Automatisierung hinweist.