Sobald das Fahrzeug in Position ist, drückt das Personal in der Verladestelle die Verriegelungstaste am Steuerkasten. Während der Be- und Entladung informieren rote und grüne Signalleuchten den Fahrer und das Verladepersonal permanent über den jeweiligen Verladestatus. So werden Missverständnisse vermieden und die Sicherheit an der Verladestelle deutlich verbessert. Das Fahrzeug wird erst nach Beendigung des Verladevorgangs mit der Entriegelungstaste wieder freigegeben.