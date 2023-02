Andreas Hämmerle wird ab 1. Juli 2021 Finanzchef (CFO) der Kapsch TrafficCom in Wien. Bisher ist er Vize-Finanzchef (Executive Vice President Finance). Hämmerle war vor seiner Tätigkeit bei Kapsch in der Markenartikelindustrie sowie in der Dienstleistungs- und Einzelhandelsbranche tätig und spezialisiert auf Unternehmensentwicklung, Change Management, Mergers & Acquisition, Restrukturierung, Compliance und Controlling in Veränderungssituationen, teilte Kapsch mit.