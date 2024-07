„Unter den 65 untersuchten Online-Händlern haben wir nur zwei gefunden, die ausgewiesene Techniken zur Verhaltensänderung für nachhaltige Lieferentscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern einsetzen“, sagt der Salzburg Research-Forscher Thelen.

Ein Zoofachgeschäft bietet den aktiven Verzicht auf die schnellstmögliche Lieferung an, um die Paketzustellerinnen und Paketzusteller zu entlasten. Ein Drogeriemarkt bietet eine mit einem grünen Blatt gekennzeichnete umweltfreundliche Lieferoption durch die Vermeidung von transportbedingten CO₂-Emissionen.

„Das deutet darauf hin, dass die Anwendung derartiger Anreizmethoden noch in den Kinderschuhen steckt. Es ist jedoch ein aufstrebendes Thema, das in den letzten Jahren an Zugkraft gewonnen hat“, so Thelen weiter.



Die Studie zeigt, dass digitale Interventionen eine wichtige Rolle bei der Förderung nachhaltiger Lieferoptionen bei der Gestaltung von E-Commerce-Plattformen spielen. Die Ergebnisse dieser explorativen Metastudie dienen als Grundlage für die Entwicklung effektiver Strategien und digitaler Gestaltungsoptionen, die Verhaltensänderungen bei der Auswahl nachhaltiger Lieferoptionen unterstützen.