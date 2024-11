Wie Pawan Joshi, Executive Vice President of Products and Strategy bei E2open, erklärte, tragen geopolitische Unruhen wesentlich zu den Störungen bei. Insbesondere die anhaltenden Konflikte im Roten Meer wirken sich direkt auf die Sicherheit und Effizienz des Seeverkehrs aus. Zusätzlich verschärfen kurzfristige Störungen wie Streiks in europäischen Häfen und extreme Wetterereignisse – beispielsweise schwere Stürme – die Situation. Laut Joshi sind diese Faktoren nicht nur akute Probleme, sondern führen zu langanhaltenden Unsicherheiten in den Lieferketten.



Klimaextreme haben besonders in Europa an Häufigkeit und Intensität zugenommen. Überflutungen und Stürme belasten Häfen, während häufigere Streiks, ausgelöst durch Arbeitskonflikte, die Verladekapazitäten reduzieren. Die europäischen Häfen Rotterdam, Hamburg und Antwerpen sind besonders betroffen, da sie zentrale Knotenpunkte für den kontinentalen und interkontinentalen Handel darstellen.