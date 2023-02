Die Aufgabenstellung bestand darin einen autonomen und zugleich intelligenten Materialfluss der von den Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsmaschinen gefertigten Bauteile zur nachgelagerten Reinigung zu realisieren. Die gefertigten Bauteile, welche mit Kühlschmierstoff und Spänen nach der Bearbeitung behaftet sind, liegen dabei in Kunststoffsonderbehältern, sogenannten Trays. Neben dem Transport der Gebinde aus Trays und bearbeiteten Bauteilen muss eine digitale Ladungsinformation, wie zum Beispiel die Bauteilbezeichnung, weitergegeben werden.

Ein wichtiger Aspekt der Aufgabenstellung an Asti Mobile Robotics bestand darin, den während des Transportes an den Bauteilen herabtropfenden Kühlschmierstoff sicher aufzufangen. Daneben mussten die Komponenten des FTF, welche mit dem Kühlschmierstoff in Kontakt treten, langzeitbeständig sein, insbesondere die der Fördertechnik.

Das FTS steht durch einen Dreischichtbetrieb für 24 Stunden an fünf Tagen in der Woche zur Verfügung. Es bietet neben Prozesssicherheit und Effizienz zusätzlich die Möglichkeit der Auftragsdatenverfolgung und erlaubt, aus den gespeicherten Daten im System Verbesserungen abzuleiten.