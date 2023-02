Benjamin Federmann ist neuer Chief Innovation Officer der Onomotion GmbH. Beim Berliner Anbieter von E-Cargobikes soll der Diplom-Betriebswirt das neue Geschäftsfeld Logistics-as-a-Service (LaaS) für den Transport auf der „letzten Meile“ etablieren.

Mit der neu geschaffenen Position will Onomotion das Unternehmen weiterentwickeln und neben dem Vertrieb von E-Cargobikes auch einen umfassenden Mobilitätsservice für unterschiedliche Logistikdienstleister und Verlader anbieten.

Möglich soll dies das modulare System aus standardisierten Containern und dem E-Cargobike ONO in Verbindung mit geeigneten City-Logistik-Hubs machen. Federmann stellt das neue Geschäftsfeld auf dem Ecosummit, einer Konferenz für nachhaltige Start-ups, am 8. September 2021 in Berlin vor.

Federmann gründete 2017 gemeinsam mit Partnern die Doks Innovation GmbH in Kassel. Das Unternehmen ist auf die drohnengestützte Bestandserfassung in Lagern spezialisiert. Nach mehreren Jahren als Geschäftsführer wechselt er nun von der Luft auf die Straße. Das Ziel des 37-Jährigen bleibt jedoch gleich: er will Logistiker, KEP-Dienstleister, Online-Lebensmittelhändler oder Handwerksbetriebe darin unterstützen, ihre Supply Chains effizienter zu gestalten. „Wir wollen, dass Güter für die City-Logistik auf der mittleren und letzten Meile in einem standardisierten Container transportiert und nicht mehr mehrmals aus- und wieder eingeladen werden müssen“, erklärt Federmann.

Möglich macht dies ONO mit ihrem modularen System. Der standardisierte, kompakte und rollbare City-Containern gewährleistet einen effizienten Transport von einem Depot am Stadtrand zu einem City-Hub. Von diesem übernimmt dann die ONO die andockbaren Container zur Feinverteilung an die Empfänger.