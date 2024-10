Obwohl die Logistik den Hauptanwendungsbereich für Service-Roboter darstellt, gibt es auch in anderen Branchen ein starkes Wachstum. Im Hotel- und Gastgewerbe stieg der Absatz um 31 % auf über 54.000 verkaufte Einheiten. Diese Roboter werden häufig als mobile Assistenten für Informationen oder als Telepräsenzlösungen eingesetzt. Mit der zunehmenden Automatisierung von Prozessen wie der Zubereitung von Speisen und Getränken sowie der Bereitstellung von Leit- und Informationsstellen im öffentlichen Raum ist auch in dieser Branche ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Robotern zu beobachten.



In der Landwirtschaft, einem weiteren Wachstumsmarkt, wurden mehr als 20.000 Einheiten verkauft, was einem Anstieg von 21 Prozent entspricht. Der demografische Wandel und die wachsende Nachfrage nach präziser und nachhaltiger Landwirtschaft treiben hier die Nachfrage nach Robotiklösungen. Roboter übernehmen immer häufiger Aufgaben wie die Ernte, die Aussaat oder die Überwachung von Feldern, wodurch die Effizienz landwirtschaftlicher Betriebe gesteigert wird.



Auch Reinigungsroboter verzeichnen einen Anstieg der Nachfrage. Knapp 12.000 Einheiten wurden 2023 verkauft, ein Wachstum von vier Prozent. Besonders im Bereich der Bodenreinigung - auch und vor allem für große Logistikhallen - kommen diese Roboter zum Einsatz, was etwa 70 Prozent des Marktanteils in dieser Kategorie ausmacht.



Neben den Service-Robotern hebt der World Robotics Report 2024 auch die Bedeutung von Medizinrobotern hervor. Der Absatz stieg 2023 um 36 Prozent auf rund 6.100 Einheiten. Besonders stark war das Wachstum bei Rehabilitations- und nicht-invasiven Therapierobotern, deren Verkauf um 128 Prozent zunahm. Auch die Nachfrage nach Operationsrobotern und Robotern für die Diagnostik steigt kontinuierlich, was zeigt, dass die Automatisierung auch im Gesundheitswesen an Bedeutung gewinnt.