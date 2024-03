Wann sollen welche Dokumente oder Etiketten ausgedruckt werden, was ist der passende Drucker? Wie fügt sich dieser Prozess in den genauen Workflow der IT ein? Um Anwendern die Entscheidung zu erleichtern, bietet Brother die Möglichkeit an, Drucker kostenlos in der eigenen Anwendung zu testen. Das Testprogramm umfasst mobile Beleg- und Etikettendrucker der Serien PJ und RJ, Desktop-Etikettendrucker der Serie TD sowie die industriellen Etikettendrucker der Serie TJ.



Die Anwendungen in der Logistik sind in der Regel sehr individuell, deswegen steht im Rahmen der Teststellung das Support-Team von Brother unterstützend zur Seite. Da die Drucker von Brother standardmäßig Optionen für ZPL II-Emulation, SDKs sowie die Integration mit führenden WMS-, ERP-, POS- und anderen großen Softwareanbietern bieten, ist die Integration in der Regel schnell und reibungslos möglich.



Das Testprogramm ist für mittlere und große Unternehmen geeignet, die eine Anschaffung von Druckern für die Umsetzung ihrer Workflows planen. Um an Testprogramm, das für die Unternehmen kostenlos ist, teilzunehmen, muss lediglich ein Fragebogen auf der Brother-Webseite ausgefüllt werden.



Testgeräte werden nur qualifizierten Enterprise-Kunden zur Verfügung gestellt – über die Teilnahme entscheidet Brother. Nach der Aufnahme in das Programm erhalten die Anwender den Drucker, notwendiges Zubehör, das Verbrauchsmaterial für den Start und den benötigten Support. Anschließend können die Drucker 60 Tage lang kostenlos getestet werden. Sollte der Drucker nicht mehr benötigt werden, kann er kostenlos wieder an Brother zurückgeschickt werden.