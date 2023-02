Im selben Monat lancierte das Team von cargo-partner in Großbritannien eine neue Schienentransportlösung aus China und nutzt dabei die Drehkreuze in Xi’an und Warschau. Für LCL-Sendungen bietet cargo-partner wöchentliche Services von verschiedenen Container-Terminals in China, darunter Shanghai, Ningbo, Shenzhen und Tianjin, nach Basildon an. Diese kombinierte Transportlösung auf Schiene und Straße kommt auf Laufzeiten von ca. 30-32 Tagen.

Seit kurzem bietet der Logistik-Dienstleister auch einen LCL-Service von Ningbo über Xi‘an nach Dunajska Streda an, wobei das Unternehmen vom direkten Gleisanschluss seines iLogistics Centers im slowakischen Dunajska Streda profitiert. Die Laufzeiten betragen ca. 25 Tage, mit regelmäßigen Abfahrten jeden Sonntag. Konsolidierung und Dekonsolidierung erfolgen in den cargo-partner eigenen Lagerhäusern in Ningbo und Dunajska Streda, wodurch etwaige Schadensrisiken minimiert werden. Durch die direkte Verbindung zwischen dem cargo-partner Warehouse und dem angrenzenden Bahnterminal entfällt der Nachlauf per LKW.

Anfang des Jahres hat cargo-partner sein Schienentransport-Angebot um einen neuen LCL-Service von Xi‘an ins schwedische Karlshamn mit Laufzeiten von 22 bis 24 Tagen erweitert. Stefan Krauter erklärt: „Mit dieser Ergänzung unseres bestehenden Schienentransport-Portfolios in Schweden bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige Alternative zur Luft- und Seefracht mit geringem Staurisiko, kurzen Laufzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen. Darüber hinaus können wir eine einfache Zollabwicklung und eine schnelle Inlandsdistribution gewährleisten. Als nächsten Schritt entwickeln wir derzeit einen entsprechenden Service von Schweden nach China.“

Cargo Partner hat auch sein Service-Portfolio um eine kombinierte See- und Schienentransport-Lösung ergänzt. Das Logistikunternehmen bietet nun wöchentliche FCL- und LCL-Verbindungen von Tokio, Yokohama, Nagoya, Kobe und Toyama Shinko per intermodalem See-/Schienenverkehr nach Polen und Deutschland mit anschließender Verteilung in Zentral- und Osteuropa an.