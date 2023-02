Das cargo-partner-Team in der Slowakei organisierte kürzlich zwei erfolgreiche Emergency-Charter vom Nordosten Chinas in die Slowakei für einen namhaften Automobilkunden. Aufgrund einer unerwarteten Verzögerung in seiner Lieferkette benötigte der Kunde dringend die Lieferung zweier umfangreicher Sendungen, um einen kompletten Produktionsstillstand in seinem europäischen Werk zu verhindern. Die von cargo-partner gebotene Lösung beinhaltete die Abholung und den Transport zum Flughafen Peking, die Zollabfertigung, den Lufttransport nach Wien sowie die Zustellung an die Produktionsstätte. Knappe Frachtkapazitäten und der Umstand, dass der Flughafen Bratislava aufgrund der Sanierung der Start- und Landebahn gesperrt war, machten den kurzfristigen Transport zu einer besonderen Herausforderung.

Bereits im Winter und Frühjahr hatte die tschechische Niederlassung von cargo-partner mehrere wichtige medizinische Sendungen abgewickelt, um zum Kampf gegen die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie beizutragen. Gemeinsam mit der Niederlassung in Shanghai wurde der Transport von 5,5 Millionen Antigentests organisiert. Der erste und dringendste 55-Tonnen-Transport wurde per Charterflug von Tür zu Tür in nur 72 Stunden durchgeführt. Nach erfolgter Zollabfertigung wurde die Sendung im cargo-partner-Lager neben dem Prager Flughafen sortiert, umgepackt und palettiert. Der tschechische Feuerwehr- und Rettungsdienst organisierte im Anschluss die endgültige Verteilung der Testkits an Schulen im ganzen Land. Die restlichen zwei Transporte folgten im Anschluss. Bereits im Winter 2020 wurde ein ähnlicher Transport aufgrund des Sendungsumfangs sogar mit einer eigens gecharterten Antonow An-124 absolviert.