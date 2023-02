Das chinesische Unternehmen CECZ baut in Vác, nördlich der Hauptstadt Budapest, ein Lagerhaus im Wert von einer Milliarde Forint (74 Millionen Euro). 110 Arbeitsplätze sollen in dem 14.000 Quadratmeter großen intelligenten Lager entstehen.

Es soll 700 Roboter und ein 150 Meter langes Förderband, das bis zu 45.000-55.000 Artikel pro Stunde umschlagen kann, beinhalten, so der ungarische Staatssekretär im Ministerium für Innovation und Technologie, Tamás Schanda. Die Budapester Universität für Technologie und Wirtschaft (BME) und die Óbuda-Universität in der Hauptstadt sind an der Planung des Lagers beteiligt.

CECZ wird außerdem ein 15.000 Quadratmeter großes Lager für Batterien und Batterierohstoffe sowie ein weiteres, 5.500 Quadratmeter großes, temperaturgesteuertes Lager für Rohstoffe für chirurgische Handschuhe und andere Gesundheitsartikel bauen, ergänzt der Staatssekretär.

Zoltán Szabó, Geschäftsführer der CECZ-Einheit Ghibli Raktárlogisztikai, sagte, die Investition werde voraussichtlich in anderthalb Jahren abgeschlossen sein und dazu beitragen, Ungarn zu einem Zentrum des elektronischen Handels in der Region zu machen.