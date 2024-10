Der Übergang von der linearen Lieferkette zu einem flexiblen Netzwerk wird seit etwa einem Jahrzehnt aufgrund der zunehmenden Komplexität und Globalisierung der Lieferprozesse beobachtet, mit einer deutlichen Beschleunigung seit der COVID-19-Pandemie. Unternehmen mussten sich in immer volatileren Märkten behaupten, in denen geopolitische Krisen und pandemiebedingte Einschränkungen zur Tagesordnung gehören. Die Pandemie legte offen, wie fragil lineare Lieferketten sind, wenn sie auf wenige, eng gekoppelte Akteure angewiesen sind. Hafenstilllegungen, Grenzschließungen und Produktionsausfälle führten zu erheblichen Verzögerungen und Engpässen.



Auch Shamika Sirimanne, Direktorin der Abteilung für Technologie und Logistik der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, stellte bereits 2022 in einem Bericht fest: "Da Störungen zunehmend zur neuen Normalität werden, kristallisieren sich Resilienz und Risikomanagement als neue Mantras für Transport, Logistik, Handel und Lieferketten heraus.“ Der Krieg in der Ukraine, die Krise im Roten Meer, verschiedene Wetterextreme, der Überlastung von Häfen und Schifffahrtswegen oder wiederkehrende Streiks der Hafenarbeiter:innen zeigen deutlich, dass Lieferketten mittlerweile eine Herausforderung nach der anderen bewältigen müssen. Die lineare Lieferkette, in dem jede Störung entlang der Kette schwerwiegende Auswirkungen haben kann, ist ineffizient und den modernen Krisen nicht gewachsen.