Vor kurzem ging im Linzer Containerterminal bei der Einfahrt in den „Linz Verschiebebahnhof Stadthafen das neue „digital rail gate“ in Betrieb. Das „digital rail gate“ (DRG) scannt mit mehreren hochauflösenden 2D-Flächenkameras und intelligenter Software alle vorbeifahrenden Züge. Dabei werden Waggonnummern, Containercodes, Gefahrgutkennzeichen oder andere Kennzeichnungen vollautomatisch erfasst. Ein Bildverarbeitungsprogramm mit entsprechendem Algorithmus verarbeitet die dabei erfassten Zeichen sowie die Bilder und sendet die daraus gewonnenen Daten just-in-time via XML-Schnittstellen an das digitale Operatorsystem des Linzer Containerterminals. Somit sind sämtliche Waggons bzw. Container, die über den Transportweg „Schiene“ im Linzer Containerterminal ankommen oder ausfahren, digital erfasst und dokumentiert.