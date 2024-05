Vor einem Jahr hat die Geis Gruppe die Mehrheitsanteile an Quehenberger Logistics übernommen. Im Laufe des Jahres wurde das Quehenberger-Management ins Geis Executive Board berufen. Darüber hinaus hat Geis die eigenen Unternehmensstrukturen gestärkt und sein Top-Management erweitert.



Die mit Abstand größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte eröffnet beiden Unternehmen viele neue Perspektiven. „Wir haben nicht nur ein Team mit tollem Spirit kennengelernt, sondern auch erste gemeinsame Cross-Selling-Erfolge erzielt“, freut sich Jochen Geis, geschäftsführender Gesellschafter. „Ob Digitalisierung, Automatisierung oder Nachhaltigkeit: Gemeinsam treiben wir nun konsequent die Transformation der Unternehmensgruppe voran.“



Die Geis Gruppe hat mit der Übernahme einen großen Schritt in ihrer Expansionsstrategie Richtung Südosteuropa vollzogen. „Wir haben unsere Präsenz in diesen Märkten signifikant ausgebaut“, so Hans-Wolfgang Geis. „Unsere Kunden profitieren nun von einem hochprofessionellen Netzwerk, das nahezu alle Regionen in Zentral- und Osteuropa abdeckt.“



Ein Fokusthema der Unternehmensgruppe ist der Bereich Nachhaltigkeit: Ziel von Geis und Quehenberger ist es, bis 2040 klimaneutral zu werden. Auf dem Weg dorthin hat Geis 2023 unter anderem ein erstes nachhaltiges Umschlagterminal in Betrieb genommen, die ersten beiden Photovoltaikanlagen ans Netz angeschlossen und Elektro-Lkw in die Flotte integriert. Sowohl Geis als auch Quehenberger setzen zudem verstärkt auf den biogenen Kraftstoff HVO anstelle von Diesel und haben sich bereits große Mengen davon gesichert, um den CO2-Ausstoß der Lkw-Flotten zu reduzieren.



Um ihr Potenzial zukünftig optimal zu nutzen, setzt die Geis Gruppe den Ausbau der Netzwerke, die Prozessoptimierung sowie die Verzahnung mit Quehenberger konsequent fort. „In den kommenden ein bis zwei Jahren steht für uns die Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen Strategie im Fokus“, sagt Jochen Geis. „Wir wollen ‚Best of both‘ in allen Bereichen forcieren und neue Projekte initiieren. Zudem werden wir auch in Zukunft massiv in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Automatisierung investieren – genauso wie in Grundstücke und Gebäude. Damit schaffen wir die beste Basis für künftiges Wachstum.“