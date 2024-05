Michael Huttner startete 2001 als Tender Manager Air & Sea Logistics bei Dachser in Kempten. Schnell übernahm er Verantwortung für verschiedene Bereiche in Osteuropa, zunächst als Tradelane Manager Eastern Europe, danach als Area Manager Eastern Europe, bis er 2009 zum Country Manager Dachser Air & Sea Logistics Slowakei berufen wurde. Zuletzt leitete er seit 2021 als Administration Manager Air & Sea Logistics Austria mehrere Schlüsselprojekte, dabei gestaltete er aktiv Standards, Prozesse und Trainings.



„Die Ernennung von Michael Huttner ist ein wichtiger Schritt für den Standort“, so Peter Deutschbauer, Managing Director Dachser Air & Sea Logistics Eastern Europe and Austria. „Mit seiner mehr als 20-jährigen Unternehmenserfahrung im Bereich Luft- und Seefracht bringt er ein umfangreiches Verständnis für unser Unternehmen und unser Geschäft mit, kombiniert mit seinem modernen Ansatz und seinem Engagement für unsere Werte, macht ihn das zur idealen Besetzung für diese Rolle.“

Sein Duales Studium „BWL – Spedition, Transport und Logistik“ gibt dem gebürtigen Niederbayern das notwendige Rüstzeug für seine Tätigkeit. Mannigfaltige Sprachkenntnisse, welche Huttner im Studium der Slavischen Philologie studierte, unterstützen ihn in seinen Aufgaben über die Landesgrenzen hinaus.



In seiner neuen Funktion verantwortet Michael Huttner die nachhaltige Positionierung des Standorts in der Region und somit den fortwährenden Ausbau des Kundenstamms. Durch die Optimierung von Betriebsabläufen und die Implementierung weiterer Logistiklösungen sollen Kunden künftig von noch effizienteren Services profitieren.