„Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Siemens Energy langfristig zu sichern und gleichzeitig unser eigenes Wachstumspotenzial zu maximieren. Die Nähe zum Werk unseres Kunden ermöglicht uns, schnell und flexibel auf dessen Bedürfnisse zu reagieren und maßgeschneiderte Logistiklösungen anzubieten“, erklärt Michael Craiss, Geschäftsführer der Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co. KG. Die Erweiterung soll bis Anfang 2026 abgeschlossen sein und dem Elektro- und Energietechnikhersteller zusätzliche Produktionsflächen bieten, die er in seinem Stammwerk nicht mehr realisieren kann.



Die Erweiterung umfasst rund 20.000 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche, 10.500 Quadratmeter zusätzliche Freilagerfläche und mehr als 600 Quadratmeter Bürofläche. Mit der Vergrößerung kann die Firma ihre Außenläger konsolidieren und somit die Effizienz steigern und Kosten sowie Emissionen senken. Ein zentraler Vorteil der Erweiterung ist die Nähe zum Gleisanschluss, der sowohl für die Produktionsstätte als auch für das Logistikzentrum genutzt wird. „Mit dem Gleisanschluss reduzieren wir den Lkw-Verkehr und verringern so den CO2-Ausstoß. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Logistik“, betont Craiss.



Neben der klassischen Lagerlogistik bietet Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co. KG am Standort Weiz eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen an. „Unser Portfolio umfasst Lackierungen, Qualitätskontrollen und spezielle Verpackungslösungen. Diese Dienstleistungen erfordern hochqualifiziertes Personal und ein tiefgreifendes Know-how, das wir kontinuierlich ausbauen“, erläutert Craiss. Der neue Bahnanschluss wird den Transport der teilweise tonnenschweren Bauteile optimieren, die besondere Anforderungen an Logistiklösungen stellen.



Die Erweiterung stärke den Wirtschaftsstandort Weiz und setze zugleich auf Nachhaltigkeit. „Wir integrieren erneuerbare Energien wie Fernwärme und Photovoltaik in unser Konzept. Durch die Konzentration der Lagerkapazitäten an einem Standort reduzieren wir zudem erheblich den Lkw-Verkehr“, erklärt Craiss. Darüber hinaus setzt das Unternehmen am Standort Weiz auf grüne Technologien: „Um unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu minimieren, investieren wir in Elektro-Lkw, die bereits ab November dieses Jahres zwischen der Produktionsstätte und dem Logistikzentrum pendeln werden. Auch wenn dies vorerst mit höheren Kosten verbunden ist, sehen wir es als wichtigen Schritt zur Verbesserung unserer Umweltbilanz.“ Durch das Wachstum des Kunden entstehen neue Arbeitsplätze, sodass künftig 100 bis 120 Mitarbeiter am Standort Weiz tätig sein werden.



Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen weitere Investitionen in Österreich, unter anderem in Ebergassing, um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen. „Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden zu helfen, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Nur wenn er stark bleibt, können auch wir erfolgreich agieren“, resümiert Craiss.