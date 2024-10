In Zeiten der Elektromobilität und der Elektrifizierung steigt der Bedarf an Batterien, da sie als Hauptspeicher für Strom dienen – jedoch gestaltet sich das logistische Handling dieser besonders aufwendig. Bei der logistischen Abwicklung ist eine Vielzahl an Aspekten zu berücksichtigen und stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Während Batterien nach ADR-Regelungen als Gefahrgut auf der Straße transportiert werden, gelten bisher keine definierten Regelungen für die Lagerung. Bisweilen bestehen für die Lagerung keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Dennoch sind die Gefahren, die von Batterien in der Lagerung ausgehen, nicht zu unterschätzen. Durch fehlerhafte Handhabung (Stöße/Herunterfallen) oder Defekte der Batterien können große Schadensereignissen entstehen. Dieser Sachverhalt ist Logistikdienstleistern und Versicherungen bewusst, weswegen die Anforderungen, trotz fehlender öffentlich-rechtlicher Regelungen, an die Lagerung von Batterien hoch sind.