Das lesen Sie in der neuen Dispo-Ausgabe

Die letzten Monate und Jahre haben gezeigt, dass wohl stete Umbrüche zum „neuen Normal“ gehören. Die Weltwirtschaft hat sich durch Corona, den Russland-Ukraine-Konflikt, neue Technologien und vor allem die Herausforderungen in Sachen Umwelt rapide verändert. Jetzt heißt es plötzlich, statt vorausschauender Planung flexibel zu reagieren. Im neuen Heft finden Sie einen Artikel zum aktuellen Stand der Lieferketten.



Bei den Herausforderungen können etwa junge, innovative Unternehmen helfen, die mit frischen Ideen und flexiblen Strukturen vor allem im Bereich Automatisierung und Digitalisierung punkten - einige stellen wir in der aktuellen Ausgabe vor.

Aber auch „alteingesessene“ Unternehmen reagieren auf Herausforderungen und neue Anforderungen, wie man auf der Intralogistik-Messe Logimat in Stuttgart sehen wird - eine umfangreiche Strecke finden Sie ebenfalls im neuen Heft. An den Ausstellerzahlen, die sich auf Vor-Corona-Niveau bewegen, kann man ablesen, wie sehr Unternehmen noch auf altbewährte Formate setzen – und wie wichtig auch der persönliche Kontakt nach über zwei Jahren Videokonferenzen ist. Logistik ist und bleibt immer noch ein „people business“.



Ein People Business: Das ist es auch, was den LOZ für Rexel, den Gewinner 2018, so interessant gemacht hat. Supply-Chain-Manager Stefan Huemer wollte damit vor allem seine Mitarbeiter auszeichnen, und hat aber damit so viel mehr erreicht. Wovon er konkret profitiert hat, lesen Sie im Gespräch mit ihn in der aktuellen Ausgabe.



Auch für diese Ausgabe freue ich mich auf Feedback von Ihnen. Vielleicht treffe ich ja auch einige Leser und Leserinnen auf der Logimat in Stuttgart – schreiben Sie mir gerne vorab!