Event : Das war der BVL Logistik Dialog 2024

Lesezeit: weniger als eine Minute

Der BVL Logistik Dialog 2024 am ging in diesem Jahr am 16. und 17. Mai 2024 wieder am Flughafen Wien mit dem Motto „(Re)Design Today“ über die Bühne. Ein Rückblick mit Doris Pulker-Rohrhofer, Roman Stiftner, Martin Riester und Wolfgang Kubesch.