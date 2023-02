Ebenfalls neu im KBK Aluline-Programm ist eine Aufhängung mit höherer Tragfähigkeit (bis 2.400 kg) für das größte Kranbahnprofil A22. Sie erweitert die Möglichkeiten für die Planung mit KBK Aluline in zwei Richtungen: Das System kann nun auch mit Kranen bis zwei Tonnen Tragfähigkeit eingesetzt werden, die sich in Verbindung mit dem neuen Fahrwerk einfacher realisieren lassen. Ebenso möglich sind größere Aufhängeabstände bei der Kranbahn, wenn mehrere Krane auf der Bahn verfahren: Dazu ein konkretes Beispiel mit vier 500 kg-Kranen auf einer Kranbahn: Bislang lag der maximale Abstand zwischen zwei Aufhängungen bei 1.841 mm. Dank der neuen Aufhängung lässt sich dieser Abstand nun auf bis zu 3.573 mm erweitern. Damit erhalten Planer mehr Flexibilität bereits in der Projektphase, und der Installationsaufwand sowie die damit verbundenen Montagekosten werden deutlich reduziert.

Zuvor hatte Demag bereits die Möglichkeiten seines Online-Konfigurators erweitert. Dieser ermöglicht die Auswahl von Zweiträgerkranen mit hochgezogener Brücke in Kombination mit innenliegender Schleifleitung für elektrisches Kranfahren. Diese Erweiterung des Baukastens zielt auf KBK-Anwendungen bei begrenzter Raumhöhe und größerem Hakenweg. Auch hier wird auf die optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raums fokussiert. Diese Bauform mit hochgezogener Kranbrücke mit maximalem nutzbaren Hakenweg steht zudem für das System KBK Aluline zur Verfügung.