Die dritte Streikrunde bei der Deutschen Bahn hat begonnen, diesmal sind fünf Streiktage geplant. Davon ist auch der ÖBB-Güterverkehr betroffen, wie ein ÖBB-Sprecher auf Anfrage von Dispo mitteilte: "Bei den beiden ersten Streiks haben sich die Auswirkungen auf die RCG in Grenzen gehalten, einzelne Züge sind ausgefallen bzw. konnten nicht verkehren im Ausmaß von unter zehn Prozent. Es kam zu einigen Verspätungen, die auch Folgewirkungen gezeigt haben, wie z.B. Rundlaufverspätungen und Ausfälle von Folgezügen. Da der nun angekündigte Streik deutlich länger ist als die beiden voran gegangenen, könnten die spürbaren Auswirkungen stärker ausfallen – hängt aber vor allem davon ab, wo konkret gestreikt wird."

Der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn trifft auch die ÖBB nicht nur im Personen-, sondern auch im Güterverkehr. Die ÖBB Rail Cargo erarbeite in der Zeit der Streiks im Bedarfsfall individuelle Routen, um die Waren sicher und effizient an ihre Zielstandorte zu transportieren, so die ÖBB.