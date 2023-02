Ein Mitarbeiter des deutschen Roten Kreuzes war auf der Suche nach einem sicheren Transporthelfer, um bereits aufgezogene Impfspritzen in Kühlboxen geschützt in der mobilen Impfung einzusetzen - und fragte kurzerhand bei einem befreundeten Tüftler, Frank Heckenbach, nach.

„Ich wollte meinem Freund helfen und habe mir eine entsprechende Lösung ausgedacht, die ich an meinen 3D-Druckern zu Hause ausgedruckt und anschließend zusammengebaut habe. Doch dann wurde die Nachfrage danach so groß, dass ich kaum mit der Produktion nachkam, denn es dauert ca. 40 Stunden, bis die Spritzenhalterung in den 3D-Druckern ausgedruckt ist“, so Frank Heckenbach.

Ein Fernsehbeitrag machte Kim-Saskia Christian vom Bito Campus darauf aufmerksam: „Mein erster Gedanke war, dass diese Spritzenhalterung perfekt zu den Mehrwegbehälter-Lösungen mit Thermo-Isoliereinsatz bzw. der neuen MB PharmaBox von BITO-Lagertechnik passt,“ so Christian.

"Ich konnte das Aufkommen gar nicht mehr alleine bewältigen. Um so mehr habe ich mich darüber gefreut, dass meine Erfindung auch bei einem professionellen Hersteller wie Bito Lagertechnik großen Anklang fand. Sicher gab es bei meiner „Home-made“-Version zudem noch einiges im Hinblick auf Handhabung, Material, Produktionszeit usw. zu optimieren und zu standardisieren, damit man mit dem Spritzenhalter in die Herstellung gehen kann, um möglichst viele Impfstoffe und Füllmengen damit aufzunehmen. Daher war ich für die professionelle Unterstützung dankbar“, erzählt Frank Heckenbach. Das Produkt wurde so weiterentwickelt, dass es nun in Serien hergestellt wird.

Mit dem Spritzen-Inlay von Bito kann nun der Impfstoff zentral von Apothekern oder ausgebildetem Fachpersonal vorbereitet und anschließend mit Hilfe des Einsatzes sicher an das Impfpersonal verteilt werden. Das Bito Spritzen-Inlay sei zudem perfekt auf die Bito PharmaBox und den Bito Mehrwegbehälter MB mit Thermoisolier-Einsatz abgestimmt, so Bito in einer Aussendung.

Die neue Spritzentransportlösung wurde auf die Spezifikationen des kühlfähigen Bito MB-Mehrwegbehälters angepasst und ist nun als weiteres, ergänzendes Zubehör der Lager- und Transportboxen erhältlich. Es gibt das Spritzen-Inlay in einer oder in mehreren Ebenen – pro Ebene können bis zu zehn Spritzen transportiert werden. Bei einer maximalen Ausstattung von acht Ebenen pro Mehrwegbehälter passen somit bis zu 80 Spritzen in eine Kühlbox.

Die Ebenen sind einzeln herausnehmbar und können somit auch in Kühlschränken weiter aufbewahrt werden. Die Halterung ist zudem flexibel auf möglichst viele Spritzentypen und Füllmengen standardisiert. Die Spritzen sind sicher darin verankert, so dass sich keine Spritze versehentlich entleeren kann. Das BITO Spritzen-Inlay hält Temperaturen bis 143°C stand und ist daher auch in Dampfsterilisatoren leicht zu desinfizieren, so dass der Einsatz zu einer umweltfreundlichen Mehrweglösung wird.