Standort : DHL eröffnet mobiles Innovationszentrum für die MEA-Region

DHL hat sein mittlerweile viertes DHL-Innovationszentrum eröffnet: Das Mobile Middle East and Africa (MEA) Innovation Center soll die Entwicklung innovativer Logistiklösungen in der Region vorantreiben, mit Schwerpunkt auf Trends in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Datenanalytik.