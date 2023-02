In der Nähe von Wien will DHL Express eine neue Frachtfluggesellschaft aufbauen. Vorbehaltlich einer Genehmigung der heimischen Behörden soll die neue Fluggesellschaft noch in diesem Jahr gegründet werden und seinen Betrieb aufnehmen.

Mit einer Flotte von Frachtflugzeugen des Typs B757, die von der DHL Air UK übertragen werden, soll die neue Gesellschaft die innereuropäischen Flüge übernehmen. Im Gegenzug wird DHL Air UK zu einer interkontinentalen Fluggesellschaft ausgebaut und die bisherige Flotte von B767-Maschinen um neue Flugzeuge vom Typ B777F erweitert.

"Mit der neuen Fluggesellschaft passen wir unser europäisches Netzwerk nicht nur an veränderte Regularien an, sondern bereiten es auch für weiteres Wachstum vor", erläutert Roy Hughes, Leiter des europäischen Luftfracht-Netzwerkes bei DHL Express. "Mit diesem Schritt bedienen wir die weiterhin hohe Nachfrage unserer Kunden nach grenzüberschreitenden Express-Lieferungen und können ihnen ausreichend Express-Kapazitäten zur Verfügung stellen. Mit der neuen Struktur können wir unser Luftverkehrsnetz in Europa flexibler und stabiler gestalten und gleichzeitig durch eine höhere Zahl an interkontinentalen Flügen eine bessere Integration in unser globales Netzwerk sicherstellen."

DHL Express baut also auch seine in den East Midlands ansässige Fluggesellschaft DHL Air UK um. DHL Air UK wird zukünftig seinen Fokus auf interkontinentale Flüge legen und die Anzahl der Flüge zwischen Großbritannien, Nord- und Südamerika und Asien erhöhen. Die Flotte wird um zusätzliche B767-Maschinen und neue Flugzeuge vom Typ B777F erweitert. DHL Air UK plant, die B777-Flugzeuge ab Anfang 2022 einzusetzen.