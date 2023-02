„Die ÖBB Rail Cargo Group investiert in die Digitalisierung und in innovatives Wagenmaterial bis 2026 700 Millionen Euro“, betont ÖBB CEO Andreas Matthä und ergänzt: „Mit End-to-End Digitalisierung des gesamten Logistikprozesses werden wir den Schienengüterverkehr einfacher und effizienter gestalten. Unsere Vision ist klar: Die Schienenlogistik muss so einfach und zugänglich werden, wie die Straßenlogistik.“

Bestandskunden der RCG nutzen bereits heute das digitale Tracking, Ordering und Capacity- Planning in „MIKE“. Neukunden bietet „SmartLINK“ Zugang zum gesamten Leistungsspektrum der RCG. Güterwaggons der RCG werden mit der modernen Telematik- Lösung „Smart Cargo“ intelligent. Darüber hinaus wird die Digitale Automatische Kupplung (DAK) die Zugvorbereitung automatisieren und längere und schwerere Güterzüge ermöglichen. Gerade die DAK kann auch zum Gamechanger für Einzelwagenverkehr werden, ist sie doch die Basis für den intelligenten Güterzug. Die RCG investiert in den kommenden Jahren auch in die Modernisierung ihres Wagenmaterials und setzt dabei auf die gemeinsam mit der voestalpine entwickelte modulare Wageninnovation TransANT.