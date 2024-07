Welche Relevanz hat LinkedIn in Österreich für Unternehmen - besonders in der Logistik?



Markus Zimmer Mit über 2,3 Millionen User:innen in Österreich gewinnt LinkedIn auch bei uns immer mehr an Bedeutung. Gerade auch für die Logistikbranche stellt LinkedIn mittlerweile eine der Schlüsselplattformen dar. Einerseits um sich aktiv mit Kunden, Partnern und weiteren Stakeholdern zu vernetzen und auszutauschen. Andererseits auch, um sich als attraktiver Arbeitgeber im Sinne von Employer Branding, zu positionieren. Dies gilt sowohl für bestehenden als auch für potentielle Mitarbeiter:innen.



Worauf müssen Unternehmen bzw. deren Mitarbeitende bei der Nutzung achten?



Markus Zimmer LinkedIn, wie auch andere soziale Medien, funktionieren schon lange nicht mehr nur so nebenbei. Die Kommunikation auf LinkedIn muss Teil der gesamten Kommunikationsstrategie sein. Ein professioneller und konsistenter Markenauftritt sowie eine aktive und regelmäßige Kommunikation sind essentiell. Dabei ist darauf zu achten, hochwertigen und vor allem inhaltlich relevanten Content zu teilen, der für die eigenen Follower:innen einen Mehrwert bietet. Wie gesagt, LinkedIn ist kein Selbstläufer, sondern muss ernsthaft betrieben werden.



Profi-Tipp: Wie können Unternehmen auf LinkedIn erfolgreich sein?



Markus Zimmer Zu Beginn ist es wichtig, sich ein relevantes Netzwerk aufzubauen und sich mit unterschiedlichen Stakeholdern, wie Mitarbeiter:innen, Lieferant:innen, etc. zu vernetzen. Unternehmen sollten regelmäßig relevante Inhalte posten, die ihre Expertise unterstreichen und Mehrwert für ihre Zielgruppe bieten. Es ist zudem wichtig, aktiv mit der Community zu interagieren, das heißt auf Beiträge und Kommentare reagieren, um so auch die eigene Sichtbarkeit weiter zu erhöhen. Auch empfiehlt sich auf LinkedIn der Einsatz von Corporate Influencer:innen.