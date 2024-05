Warum ist gute/hohe Reputation überhaupt wichtig? Warum erhebt IMWF diese Daten für die verschiedenen Branchen überhaupt?

Axel Maireder Ein guter Ruf ist essenziell für den Geschäftserfolg. Was für B2C-Unternehmen schon lange klar ist, gilt zunehmend auch in B2B-Märkten wie in der Logistik. Aufträge werden nicht mehr nur auf Grund des Preises vergeben, auch nachhaltige Unternehmensführung, soziale Verantwortung und Innovationen sind relevant. Zudem orientieren sich Fachkräfte bei der Wahl ihres Arbeitgebers auch am Ruf des jeweiligen Unternehmens. Und schließlich gilt es, in der Region und darüber hinaus mit Nachbarn, Interessensgruppen und Politik ein gutes Verhältnis zu pflegen.



Warum sind diese Daten beziehungsweise diese Erkenntnisse wichtig für Unternehmen?

Axel Maireder Mit der Studie zeigen wir, wie es um die veröffentlichte Meinung zu den Unternehmen steht. Diese ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Branche und der einzelnen Firmen. Gleichzeitig prägen Nachrichten, Bewertungen auf Plattformen oder Kommentare auf Social Media die Meinung der Menschen ganz wesentlich mit. Durch einen intensiven Blick auf die Ergebnisse der Analyse – idealerweise mit allen Details zu Reputation und Themen – erkennen Unternehmen die Defizite in ihrer Außenwahrnehmung, und können entsprechend gegensteuern. Zudem zeigen unsere Detailanalysen, welche Themen und Aspekte in der Branche auf positive Resonanz stoßen. Daraus lassen sich Strategien für die erfolgreich Kommunikationsstrategien entwickeln.



Welche Branchen haben Sie bisher noch erhoben? Wie performt die Logistik hier im Vergleich zu anderen Branchen? Gibt es Auffälligkeiten?

Axel Maireder Wir führen solche Analysen für vielfältige Branchen durch, z.B. die Industrie, im Bau- und Immobilienbereich oder auch für den Lebensmittelhandel. Bei der Logistikbranche ist auffällig, dass es einige wenige sehr starke Unternehmen gibt, zu denen es eine hohe positive Resonanz gibt – allen voran die Gebrüder Weiss. Die allermeisten Unternehmen in der Warenlogistik sind dagegen kaum sichtbar. Zudem scheint das Thema Nachhaltigkeit in der Logistikbranche im Vergleich zu anderen Branchen zweitrangig, obwohl gerade der Verkehrsbereich eine zentrale Rolle bei der CO2-Reduktion spielen sollte.



Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung stellt Interessierten bei Bedarf mehr Details zur Analyse zur Verfügung: info@imwf.at