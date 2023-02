In den vergangenen vier Jahren hat DPD Austria rund 40 Millionen Euro in Gebäude, Frachtraum, Technik, Sicherheit und Fuhrpark investiert. „In diesem Jahr nehmen wir nochmals rund elf Millionen Euro für den Depotausbau und für die Erweiterung der Fördertechnik in acht Niederlassungen in die Hand“, sagt Geschäftsführer Rainer Schwarz. „Damit steigern wir die Sortierleistung um rund 30.000 Pakete pro Stunde.“