Da die Nachfrage im Einzelhandel und in der verarbeitenden Industrie in ganz Europa bis zum Ende des dritten Quartals 2021 steil ansteigt, sind Kapazitätsengpässe zunehmend zu einem Merkmal des europäischen Straßengüterverkehrsmarktes geworden, insbesondere im Vereinigten Königreich, wo ein Mangel an qualifizierten Lkw-Fahrern unter anderem zu leeren Supermarktregalen und schweren Staus im Hafen von Felixstowe geführt hat.

Dabei ist der Fahrermangel nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt. Nach den Ergebnissen der Erhebung zum Fahrermangel des Studienerstellers IRU könnte der Mangel an Lkw-Fahrern in Spanien von sieben Prozent im Jahr 2020 auf 10,2 Prozent im Jahr 2021 ansteigen. In Frankreich fehlen derzeit schätzungsweise 40 000 bis 50 000 Fahrer, in Deutschland sind es sogar 65 000.

Darüber hinaus ist in Europa bis zum Ende des dritten Quartals 2021 eine weit verbreitete Kosteninflation zu verzeichnen. Nach Angaben der Studienersteller Ti und IRU sind die Dieselpreise in Deutschland um 38,5 % höher als in Q3 2020, während das Vereinigte Königreich (+26,6 %), Spanien (+25,2 %), Frankreich (+23,5 %) und Italien (+20,6 %) ebenfalls deutlich höhere Preise verzeichneten.

Der Bericht von Ti, Upply und IRU über die europäischen Straßenfrachtraten, der eine Reihe wichtiger europäischer Länder wie Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich abdeckt, enthält zum ersten Mal auch Daten über inländische Preise, und die Ausgabe für das dritte Quartal enthält Daten über den französischen Markt.