Das sprunghaft wechselnde Geschäft, insbesondere mit kaum Vorlauf kommunizierte Schließperioden von nur wenigen Tagen, stellten die betroffenen Fuhrunternehmen vor eine unlösbare Aufgabe: „Die gesamte Transportkette ist eng getaktet und individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten, häufig sind kontraktlogistische Dienstleistungen vorgeschaltet“, erläutert Grabowski. Selbst wenn gewollt, könnten spontan freiwerdende Ressourcen in so kurzer Zeit nicht einfach andernorts eingesetzt werden. „Dazu kommt, dass die Fahrzeuge mit speziellen Vorrichtungen für die entsprechenden Vorprodukte ausgerüstet sind. Zudem können die Unternehmen ihr teils extra für solche Aufträge angestelltes und geschultes Personal nicht plötzlich im Fernverkehr einsetzen“, so der ELVIS-Vorstand. Die Folge seien kostspielige Standzeiten der Lkw.

Grabowski will dabei die Automobilhersteller in die Pflicht nehmen, denn: "hierbei handelt es sich nicht um erwartbare Produktionsschwankungen, sondern eine deutliche Reduzierung der vertraglich vereinbarten jährlichen Arbeitstage, die Grundlage jeglicher Kalkulationen sind." Die Situation sei für viele Transportunternehmen wirtschaftlich nicht länger tragbar, weshalb Elvis eine "zumindest anteilige Übernahme der Ausfallkosten durch die Hersteller" fordert, so Grabovski. Denn wann sich die Lage entspannt, sei nicht abzusehen. Viele Experten rechneten damit, dass die Auswirkungen noch im nächsten Jahr spürbar sein werden.