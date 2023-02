Die Österreichische Post setzt auf E-Mobilität und will bis 2030 emissionsfrei zustellen. An mehr als 100 Standorten werden 2.000 intelligent vernetzte ABB Terra AC-Wallboxen installiert. Die innovative Lösung für die Anforderungen an das Wechselstrom-Laden der Zustellflotte liefern der oberösterreichische Fullservice-Dienstleister eww Anlagentechnik in Kooperation mit dem internationalen Technologieführer ABB.