Gebrüder Weiss wurde am 29. Juni von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mit dem Gold-Exportpreis in der Kategorie Transport und Verkehr ausgezeichnet. Die Verleihung des renommierten Awards fand im Rahmen der Exporters’ Nite im Museumsquartier in Wien statt. Dem Logistikunternehmen gelang es, so die Begründung der Jury, unter besonders schwierigen Bedingungen sein internationales Netzwerk erfolgreich auszubauen.

„2020 war das Jahr unserer bislang größten Expansion. Deshalb ehrt uns diese Auszeichnung der WKO ganz besonders. Trotz Corona-Krise hat Gebrüder Weiss 24 neue Standorte in 5 Ländern eröffnet – und das komplett remote, ohne persönlich vor Ort zu sein. Die Standorte sind mittlerweile vollständig integriert, leisten einen substanziellen Beitrag in unserem Netzwerk und bilden ein wesentliches Rückgrat für den Erfolg unserer exportorientierten Kunden“, sagt Lothar Thoma, Geschäftsführer Air & Sea bei Gebrüder Weiss.