Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss behält seinen Wachstumskurs auch in der Slowakei bei. Dort blickt man auf ein umsatzstarkes Geschäftsjahr zurück. „Die positive Entwicklung resultiert zu einem großen Teil aus der hohen Nachfrage im E-Commerce-Sektor. Zudem konnten wir wichtige Kunden gewinnen, die wir mit unserem dichten Netzwerk und den direkten Anbindungsmöglichkeiten an alle europäischen Märkte überzeugt haben“, sagt René Stranz, Landesleiter Gebrüder Weiss Slowakei. So verzeichnete das Unternehmen im Bereich Landtransport und Home Delivery ein Sendungsplus von rund 40 Prozent.