Geek+ und Reesink Logistic Solutions geben neue Partnerschaft bekannt

„Der Markt für Lagerautomatisierung wird immer wettbewerbsintensiver und dichter. Um den zukünftigen Entwicklungen immer einen Schritt voraus zu sein, haben die RLS-Firmen ihr Produktportfolio immer mit fortschrittlichen Technologien ergänzt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Geek+ Systeme für sich selbst sprechen und eine neue Welt der Möglichkeiten in unserem Markt eröffnen. Deshalb begeistert uns diese Partnerschaft und freuen uns darauf, die AMR in unseren integrierten Lösungen zu ergänzen“, sagte Gert Bossink, Vice President von Royal Reesink und Division Director von Reesink Logistic Solutions.



„Geek+ ist 2019 in den europäischen Markt eingetreten, hat das Geschäft hier in einem fantastischen Tempo ausgebaut und dabei die Entwicklung des Phänomens E-Commerce beschleunigt. Wir arbeiten nun am Aufbau eines starken und hochprofessionellen Partnernetzwerks und freuen uns, dass Reesink Logistic Solutions mit einer ausgereiften und stabilen Präsenz in Europa dazugehört“, so Jackson Zhang, Präsident von Geek+ Europe.

Geek+ wurde 2015 gegründet und hat sich sehr schnell vergrößert, so dass das Unternehmen heute Niederlassungen in sieben Ländern auf der ganzen Welt hat. Das Unternehmen ist ein weltweit führender AMR-Hersteller mit sechs Produktlinien, die Lageraufgaben wie Kommissionieren, Bewegen, Sortieren, Gabelstapler, Shuttle und kollaborative Roboter lösen. Geek+ ist besonders stark auf dem Gebiet der Ware-zur-Person-Kommissionierung, mit weltweit Tausenden seiner P-800-Vorzeigeroboter. Aufbauend auf dieser Erfahrung hat Geek+ vor kurzem PopPick entwickelt, die Spitze der Ware-zur-Person AMR-Technologie.