Das 20. Geschäftsjahr von Goldbeck Rhomberg ist gleichzeitig das bislang erfolgreichste: Im Jubiläums- und Wirtschaftsjahr 2020/21 setzte der 2001 gegründete Industriebauspezialist 218 Millionen Euro um, neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der Beschäftigten stieg von April 2020 bis März 2021 um 32 auf jetzt 182 Personen, ein Plus von gut 21 Prozent. Diese Erfolgsgeschichte möchte der Experte für elementiertes Bauen mit System für Gewerbe- und Industriekunden auch im Jubiläumsjahr fortschreiben. Dazu setzen die Verantwortlichen auf die weitere Digitalisierung ihrer Baustellen.

„Aktuell profitieren wir ohne Frage vom Boom im Online-Handel, der den Bedarf an zeitgemäßen, effizienten Logistikzentren befeuert“, erklärt Goldbeck Rhomberg-Geschäftsführer Georg Vallaster. „Die Kunden entscheiden sich aufgrund der zeitlichen Brisanz ihrer Vorhaben häufig für die Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit und Termintreue, die unsere elementierte Bauweise auszeichnet.“ So habe das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 190. 000 Quadratmeter Hallen-, Büro- und Parkhaus-Fläche für Kunden in ganz Österreich und der Schweiz realisiert. In der Steiermark ist mit dem Standort in Graz zudem eine weitere Geschäftsstelle entstanden. Und mit Projekten im Eingangswert von insgesamt 183 Millionen Euro ist das Auftragsbuch für die nächsten zwölf Monate bereits wieder gut gefüllt: Unter anderem baut Goldbeck Rhomberg für Embraport in Zürich und für Brummer Logistik im Innviertel.