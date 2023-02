Nachhaltigkeit : Goodyear will es wissen: Wie nachhaltig sind Transportunternehmen?

In einer europaweiten Umfrage will der Reifenhersteller Goodyear wissen, welche Erfahrungen Transportunternehmen im Zusammenhang mit einem nachhaltigeren Transport gemacht haben und welche Maßnahmen sie ergreifen. Das soll einen realistischen Blick auf Nachhaltigkeit in der Praxis bieten.