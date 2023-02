Project44, ein Supply-Chain-Visibility-Anbieter, und Google Cloud haben eine Partnerschaft für eine bessere Echtzeit-Transparenz für Lieferketten beschlossen. Damit werden Project44-Analysen in die neue Supply-Chain-Twin-Lösung von Google Cloud integriert, um Transporteffizienz und Bestandsmanagement zu verbessern.

Die Kooperation solle Kunden einen verbesserten Echtzeit-Einblick in ihre Lieferketten bieten, so eine Mitteilung des Softwareanbieters. Project44 soll demnach der erste strategische Partner für Echtzeit-Transportvisibilität sein, der seine Funktionen in die Google Cloud-Lösung „Supply Chain Twin“ integriert.

Gemeinsame Kunden erhalten nach Angaben der beiden Unternehmen auf diese Weise Einblick in das Supply-Chain-Netzwerk, einschließlich Daten über alle Verkehrsträger, bestehende Integrationen in großem Umfang und enge Beziehungen zu anderen Partnern, die in das Angebot einbezogen sind.

„Wir freuen uns, mit Project44 als unserem ersten strategischen Partner für Echtzeit-Visibilität in der Supply Chain Twin-Lösung zusammenzuarbeiten. Das breite Visibilitätsnetzwerk, die Workflow-Automatisierung und die prädiktiven Analysen von Project44 ermöglichen die Zusammenarbeit über alle Facetten der Lieferkette hinweg", so Hans Thalbauer, Managing Director, Global Supply Chain and Logistics Industry Solutions bei Google Cloud.

Die Supply-Chain-Lösungen von Google Cloud, insbesondere der Supply Chain Twin, bieten eine durchgängige Transparenz, indem sie Daten aus verschiedenen Geschäftssystemen wie Enterprise Resource Planning (ERP), Transportation Management Systems (TMS) und Warehouse Management Systems (WMS) sowie Daten aus den operativen Systemen des Kunden und seiner Partner zusammenführen. Die verbesserte Transporttransparenz und das Berichtswesen von project44 ermöglichen den Kunden einen Einblick in die Daten der Sendungen, sobald sie den Lieferanten verlassen haben, sowie in die Bewegung der Bestände zwischen den Lagern und Produktionsstätten und in die Hände der Kunden.

Auch seien Daten einsehbar, wenn sich Bestände zwischen Lagern und Produktionsstätten bewegten und an Kunden übergeben werden. Die Visibilitäts-Plattform von Project44 kommt nach Firmenangaben derzeit bei mehr als 680 globalen Verladern und Logistikdienstleistern zur Anwendung.