Stütze beim Containerumschlag war vor allem China, der mit Abstand größte Handelspartner des Hamburger Hafens (plus 16 Prozent). Auch im Handel mit den USA, „Hamburgs Nummer zwei“, gab es ein Plus von 0,7 Prozent. In den beiden weltweit größten Volkswirtschaften hatte die konjunkturelle Erholung nach dem Corona-Einbruch 2020 früher und nachhaltiger eingesetzt als hierzulande. „Unter den Top 10 Handelspartnern Hamburgs im seeseitigen Containerverkehr sind im ersten Quartal bereits sechs Länder wieder auf Wachstumskurs“, erklärt Egloff.

Der Umschlag von Massengut - zum Beispiel Erze, Kohle oder Flüssigkeiten - erreichte ein Plus von 2,7 Prozent auf 9,8 Millionen Tonnen, getragen vor allem von starken Zuwächsen beim Import von Erz. Der Stückgutumschlag blieb mit 22,4 Millionen Tonnen (minus 0,5 Prozent) noch knapp unter dem Vorjahresergebnis. Das Coronakrisenjahr 2020 hatte im Hamburger Hafen massive Rückgänge im Güterumschlag verursacht, aber insgesamt war die Entwicklung am Ende doch nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Statt zweistellig war der Seegüterumschlag um 7,6 Prozent auf 126,3 Millionen Tonnen gefallen. Insgesamt gingen 8,5 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Kaikante, um 7,9 Prozent weniger als im Jahr zuvor. (apa/red)