Gemeinsam sind Liudmyla Tarasenko und Georg Schiefer nun für die Hödlmayr-Tochtergesellschaft Rail Logistics als Geschäftsführer verantwortlich.

Liudmyla Tarasenko ist bereits seit elf Jahren in der Hödlmayr-Gruppe tätig. Zuvor sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Logistik – schwerpunktmäßig in der Lagerlogistik sowie in der Seefracht Container Logistik. Ihre Laufbahn beim Mühlviertler Automotive Unternehmen, die sie 2010 als Transportmanagerin in der Ukraine begann, führte sie als Disponentin mit Schwerpunkt International Rail 2016 nach Österreich. Ab 2018 war sie Service Center Managerin Transport der Hödlmayr Rail Logistics. Die 35-Jährige verfügt über einen Master-Abschluss in Logistikmanagement und hat zudem in Kiew einige Jahre Rechtswissenschaften studiert.

Georg Schiefer verantwortete seit Jänner 2020 die Position als Service Center Manager Produktmanagement der Hödlmayr Rail Logistics. Zuvor war er bei Lenze Austria sowie viele Jahre im Vertrieb der Geofelt HandelsgmbH. Er hat an der HAK „Logistik und Speditionswirtschaft“ belegt und „Internationales Logistikmanagement“ im Bachelor sowie „Digitales Transport-, und Logistikmanagement“ im Masterstudium absolviert.