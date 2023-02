Wir beschäftigen uns auch damit, den CO2-Fußabdruck einzelner Bauteile auf einen Quadratmeter Logistikhalle herunterzubrechen. So bekommen wir Vergleichswerte und können die Investoren bereits in einer sehr frühen Phase beraten, welche Maßnahmen zu welchem CO2-Abdruck führen. So kann man auch gezielt Ersatzmaßnahmen ergreifen. Entscheidend ist, den Komplex technologisch-inhaltlich einmal aufzubereiten. Dann kann man auch richtig handeln. Eine grüne Logistikimmobilie ist nur möglich, wenn Bau, Planung und Betrieb eng verzahnt sind. Nur, wenn alle Punkte passen, kann man dieses Ziel erreichen.

Der steigende Druck seitens des Gesetzgebers ist also notwendig?

Vallaster: Idealismus alleine wird es nicht richten. Am Ende des Tages hilft das einfache Rechenbeispiel: Wenn ich ein bisschen mehr Miete bekomme, wenn ich eine andere Klientel als Mieter ansprechen kann, wenn ich damit ein bisschen mehr verdiene oder weniger Steuern bezahlen muss – dann ist das ein Anreiz, schneller zu handeln.

Wichtig ist in meinen Augen vor allem, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Wenn der eine ökologisch baut und dafür auch Geld in die Hand nimmt, und der andere das nicht tut und viel billiger am Markt anbieten kann, haben wir ein Ungleichgewicht, das dem Ziel schadet. Nur wenn alle auf dem gleichen Niveau anbieten können oder müssen, erreicht man die Ziele.

Wird das in Ihrer Branche die Spreu vom Weizen trennen?

Vallaster: Bei aller Bescheidenheit: ja. Wir haben bei Goldbeck Rhomberg zum Beispiel Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit F&E beschäftigen. In Richtung Materialtechnologien, in Richtung neuer Materialien. Ich denke, unter den Baufirmen sind wir eine der wenigen, die dafür Geld in die Hand nehmen. Parallel dazu versuchen wir laufend, unsere Prozesse zu verbessern, und da spielen die Themen BIM und Lean ganz wesentlich hinein. Durch unsere Systematisierung und industrielle Vorfertigung sind wir schon jetzt sehr viel weiter als die, die jedes Mal Prototypen bauen und bei Null beginnen. Entsprechend tun wir uns auch leichter, Lean-Methoden einzusetzen.

Verändert sich Ihre Mitarbeiter-Struktur?

Vallaster: Das tut sie schon seit längerer Zeit. Wir stellen immer wieder Architekten und Planer ein, deren Zahl wird immer größer. Die Manpower verschiebt sich also noch mehr von der reinen Ausführung in die Planung. Dieser Anteil wird größer, und damit auch die Anforderungen an die einzelnen Mitarbeiter. Ihre Tätigkeit wird immer IT-getriebener, und da braucht man auch die Menschen, die dafür offen sind, die hier etwas bewegen wollen. Jeder unserer Bauleiter ist mit einem Tablet unterwegs, hat damit das BIM-Modell des Gebäudes bei sich. Und kann somit 1 zu 1 vergleichen, ob das übereinstimmt. Hier bewegt sich sehr viel – und in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit.

Sie legen bekanntlich Wert auf gute Architektur. Gibt es da einen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?

Vallaster: Ja, den gibt es zweifellos. Wenn man hochwertige Architektur machen will, nimmt man automatisch auf Umwelteinflüsse und auf Klimafolgen Rücksicht. Ein wichtiger Punkt ist ja auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die soziale Qualität einer Immobilie. Da ja derzeit alle dringend gute Mitarbeiter suchen und ihnen auch etwas bieten müssen, entstehen etwa immer mehr große, begrünte Aufenthaltsbereiche, überdachte Fahrradabstellplätzen, E-Ladestationen. Die Firmen nehmen Geld in die Hand, um ein gutes Umfeld bieten zu können. Und all diese Punkte zahlen auch in das Thema Umweltschutz ein.