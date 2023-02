Still bietet besonders leistungsfähige und robuste Flurförderzeuge und Intralogistiklösungen an – das hat die IFOY-Jury in der Vergangenheit durch ihre Preisvergabe bereits mehrfach bestätigt. In diesem Jahr überzeugte der Hamburger Hersteller beim internationalen Wettbewerb einmal mehr als Systemanbieter. Für die Realisierung des neuen Produktionslagers von Danfoss Power Electronics im dänischen Tinglev erhielt der Logistikanbieter den IFOY Award in der Kategorie „Integrated Warehouse Solution“. Für Still ist dies bereits der zehnte Titelgewinn in unterschiedlichen Kategorien.

„Das Danfoss-Projekt stellt ein eindrucksvolles Beispiel dar, wie in Zukunft automatisierte Lager gesteuert, überwacht und analysiert werden“, lautet das Urteil der internationalen Fachjury. Das ausgeführte Gesamtsystem beinhalte bekannte logistische Komponenten, die in ihrem Zusammenspiel – das heißt ihrer Kommunikation über Schnittstellen für Sicherheit, Funktion und Optimierung unter der Verwendung von Deep-Learning-Verfahren – besonders zukunftsweisend seien. Die Funktionalität des realen Automatiklagers ist laut Juryurteil „mustergültig".