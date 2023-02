Sicherheit entsteht immer durch das Zusammenwirken von Technik und der richtigen Bedienung. Und das ist nicht nur in der IT so: „Es reicht nicht ein Schloss an der Haustür zu haben, man muss es auch abschließen und sollte keinen Reserveschlüssel unter die Fußmatte legen. Deshalb ist der Beitrag, den jede Kollegin und jeder Kollege täglich leistet, nicht hoch genug zu schätzen“, sagt Christian von Rützen, Department Head IT Strategy Implementation bei Dachser und ergänzt: „Dies betrifft vornehmlich drei Aspekte: Ein gesundes Maß an Vorsicht und Aufmerksamkeit im Umgang mit E-Mails und Web, das Melden von Vorfällen und das Befolgen der Sicherheitsrichtlinien.“