Eine besondere Innovation beim neuen EKS 215a ist sein neuentwickeltes FTF-Chassis mit extrakompakten Abmessungen. Sicherheitsscanner sind beschädigungssicher und platzsparend unter dem Fahrzeugboden verbaut. 131 mm in der Länge und 85 mm in der Breite hat Jungheinrich beim EKS 215a so an physischer Stellfläche eingespart. Dank dieser Konstruktion hat das FTF eine um zehn Prozent kleinere Hüllkurve. Damit reduziert sich der Platzbedarf des Fahrzeugs im Einsatz und die Integrationsfähigkeit des Fahrzeugs in bestehende Lagerlayouts steigt. Neun Masttypen ermöglichen individuelle Lösungen für jeden Anwendungsfall, die freitragenden Gabeln erhöhen die Vielseitigkeit beim Handling zusätzlich.