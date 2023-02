Intralogistik : Knapp automatisiert E-Commerce-Logistik in Schweden

Das schwedische Pharma-Unternehmen Apoteket investiert in den E-Commerce und beauftragt Knapp mit der Errichtung eines Logistikzentrums in Eskilstuna. Das E-Commerce-Lager soll Ende 2022 in Betrieb gehen.