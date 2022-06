Auch wir bei KNAPP haben schon lange erkannt, dass Cloud Computing und künstliche Intelligenz ganz neue Möglichkeiten für die Logistik eröffnet. Ihr Einsatz erhöht die Transparenz in Logistiknetzwerken und lässt sie intelligenter werden. Dies bringt uns der Vision – die vertikale Integration über mehrere Systemebenen in einzelnen Standorten mit der horizontalen Integration über ein Logistiknetzwerk hinweg zu kombinieren – ein großes Stück näher.

Mit KiSoft Cloud bieten wir nun erstmalig eine umfassende Serviceplattform für die Logistik. Sie stellt Kunden alle Daten und ausgewählte Services in nur einer Infrastruktur gebündelt zur Verfügung. Der Mehrwert überzeugt:

• Alle Betriebsdaten einer oder mehrerer Anlagen stehen zentral und fertig für die Weiterverarbeitung bereit - egal ob es um den logistischen oder technischen Betrieb der Anlage geht.



• Daten für unterschiedlichste Anwendungen einfach nutzen: detailliertes Monitoring und Analyse des Betriebs, Planung, Optimierung von Beständen und Ressourceneinsatz, Bereitstellung von einmal erfassten Stammdaten für andere Standorte.



Nathan Seaburn, Head of Fulfillment Operations bei Online-Händler The Very Group setzt KiSoft Cloud bereits erfolgreich ein: „Wir nutzen die Daten, die KiSoft Analytics uns liefert, um unsere Automatisierung intelligent zu betreiben. Die Daten helfen uns, Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden, damit wir unsere Kunden nicht enttäuschen,“ schwärmt Nathan Seaburn, Head of Fulfillment Operations, The Very Group.



• Vielfältige KI-Anwendungen werden umfassend unterstützt, indem die Cloud-Serviceplattform die nötige Infrastruktur bietet, um den Einsatz unterschiedlichster KI-Methoden wie maschinelles Lernen und Deep Learning mit dem Trainieren von neuronalen Netzen zu unterstützen.



So profitiert der weltweit größte Konzern im Bereich Gesundheitswesen McKesson mittlerweile von der cloud-basierten Lernfähigkeit unserer Roboter. „Die Verpackungen der Arzneimittel in den USA sind sehr komplex und deswegen eine große Herausforderung für die vollautomatische Roboter-Kommissionierung. Heute können wir mit Pick-it-Easy Robot einen großen Teil unseres Warenspektrums bearbeiten“, sagt Todd Kleinow, Vice President Strategic Distribution and Operations McKesson.



• Hardware- und Software-Support, IT-Security, Datensicherheit, Schnittstellen zwischen Anwendungen sind out of the box sichergestellt, unabhängig von Anbieter der Software oder Automatisierung.