Lagermax und der deutsche Nachtexpress-Dienstleister Night Star Express, kooperieren ab 1.1.2022. Night Star Express bietet seinen Service bereits in den Ländern Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg an. Aber auch der Versand nach Frankreich, Skandinavien und weitere Länder ist nach Absprache, teilweise mit einer Zustellung am nächsten Tag, möglich.

Lagermax AED übernimmt zunächst den österreichweiten Versand. Lagermax gelte allerdings, so eine Aussendung, seinen Niederlassungen in vielen Ländern Südosteuropas als Marktführer im Bereich Tag- und Nachtexpress, weshalb sich auch eine weitere Zusammenarbeit in dieser Region anbiete.

„Lagermax AED und Night Star Express verfügen über das gleiche Produktportfolio und die gleichen Kernkompetenzen. Beide Unternehmen sind schon seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt tätig. Durch unser Kooperationsmodell sind wir in Deutschland und Österreich flächendeckend vertreten“, so Night Star Express-Geschäftsführer Matthias Hohmann.

„Genau wie Night Star Express bietet Lagermax AED seinen Kunden ein durchgängiges Track & Trace inklusive der Übertragung von GPS-Koordinaten. So sind alle Zustellvorgänge transparent nachvollziehbar. Die Ablage der Sendungen erfolgt dabei in vorab vereinbarte Depots, sodass eine sichere Belieferung kontakt- und quittungslos erfolgen kann. Die Scannung an jeder Position des Transportwegs und der elektronische Abliefernachweis ermöglicht eine lückenlose Sendungsverfolgung“, erklärt Lagermax-Chef Richard Pöschl. Das Unternehmen verfügt über 30 Niederlassungen in Österreich und Osteuropa und versendet im Jahr über eine Million Sendungen.

